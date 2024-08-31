Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik köpek timleri ile çalışma başlattı.

Ekipler, İslahiye ilçesinde yasadışı kenevir ekimi ile uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ihbarı üzerine H.K. adlı şüphelinin evinin bahçesinde operasyon düzenledi.

Ev ve bahçede yapılan aramada 1 kilo 540 gram kubar esrar, 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.