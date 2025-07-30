Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda 145 kök Hint keneviri ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler A.D, T.K. ve H.M.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 145 kök Hint keneviri ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. ve T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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