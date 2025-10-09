Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 16 kök Hint keneviri, 2 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, 16 kök Hint keneviri, 2 pompalı tüfek, 4 şarjör, 36 fişek ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
