Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheli A.Ş. 7 kilo 150 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda ise "uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası olan M.Ö. gözaltına alındı.

A.Ş. ve M.Ö işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
