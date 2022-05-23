GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 34 TUTUKLAMA - Haberler

GAZİANTEP'te, son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 408 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Baskınlarda 408 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde; 12 kilo 612 gram metamfetamin, 4 kilo 643 gram esrar, 1 kilo 572 gram eroin, 29 uyuşturucu hap, 1 kilo 23 gram bonzai, 1772 kök kenevir, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklanırken, 374'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel