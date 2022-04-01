Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

Gaziantep'te iki ayrı operasyonda 10 kilo 910 gram uyuşturucu ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki ayrı operasyonda 10 kilo 910 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlattı.Ekipler tarafından bir ev ve araçta yapılan aramalarda 10 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ile 460 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title