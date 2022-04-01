Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki ayrı operasyonda 10 kilo 910 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlattı.Ekipler tarafından bir ev ve araçta yapılan aramalarda 10 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ile 460 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.