Haberler

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticaretinden hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticaretinden hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl ve 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

Felaketi yaşıyorlar! Can kayıpları var, 1 milyon kişi karanlıkta kaldı
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi