Gaziantep'te Uyuşturucu İmalatına Operasyon: 3 Tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 18 litre sıvı sentetik uyuşturucu, 2 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.