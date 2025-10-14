Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu İmalatına Operasyon: 3 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu İmalatına Operasyon: 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu imalatı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında 18 litre sıvı sentetik uyuşturucu ve 2 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 18 litre sıvı sentetik uyuşturucu, 2 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü

Eski sevgili dehşeti: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.