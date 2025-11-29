Gaziantep'te Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol denetimi sırasında durdurulan bir araçta 200 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 102 fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A, jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı.
Gaziantep'te aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Nurdağı ilçe girişinde yol denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.
Yapılan aramada 200 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 102 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü M.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel