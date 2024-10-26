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Gaziantep'te Uygun Fiyatlı Ekmek Dağıtımı Başladı

Gaziantep'te Uygun Fiyatlı Ekmek Dağıtımı Başladı
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, HAYDİ büfelerinde ekmek fiyatını 7.5 liradan satışa sundu. Piyasada 10 liradan satılan 200 gram francala tipi ekmek, böylece halka yüzde 25 daha uygun fiyatla ulaştırılıyor. Ayrıca, yumurta, çay, şeker, zeytin gibi temel gıda maddeleri de uygun fiyatlarla sunuluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve belli noktalarda hizmet veren Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri (HAYDİ) büfelerinde ekmek 7.5 liradan satılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek sunmak amacıyla belediyeye bağlı Haydi büfelerinde, piyasada 10 liradan satılan 200 gram francala tipi ekmek, halka yüzde 25 daha uygun olarak 7.5 liradan satışa sunuluyor.

Açıklamada, ekmekle birlikte yumurta, çay, şeker, zeytin, peynir ve bitkisel yağ gibi temel gıda maddelerinin piyasa fiyatlarından aşağıda sunulduğu ve 60 farklı noktada hizmet veren büfelerin her gün 06.30-10.30 ve 14.00-18.00 saatleri arasında çalıştığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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