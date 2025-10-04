Haberler

Gaziantep'te Usulsüz Sağlık Raporu Düzenleyen Doktora Tutuklama

Gaziantep'te hastaları para karşılığı muayene eden doktor M.T. ile birlikte suça aracılık yapan 3 kişi tutuklandı. Sağlık merkezinde yapılan operasyonda çok sayıda usulsüzlük ve silah ele geçirildi.

Gaziantep'te hastaları para karşılığında muayene ettiği ve usulsüz sağlık raporu düzenlediği tespit edilen doktor ile suça aracılık yapan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sağlık merkezinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, doktor M.T'nin hastaları para karşılığında muayene ettiğini ve usulsüz sağlık raporu düzenlediğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda M.T. ile suça aracılık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık merkezinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 129 fişek, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T'nin de aralarında yer aldığı 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

