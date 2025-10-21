Gaziantep'te Usulsüz İlaç Üretimi Operasyonu: Bir Tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda usulsüz ilaç üretimi ve satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette usulsüz ilaç üretimi ve satışı yapıldığı belirlendi.

İkamete düzenlenen operasyonda 2 bin 334 tıbbi ilaç, 536 sıvı ve toz çözelti, 59 şişe şurup, çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.