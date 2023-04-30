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GAZİANTEP'TE, ÜRETİCİNİN MARULU TARLADA KALDI

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GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, depremzede çiftçinin ektiği marullar, alıcı bulunamadığı için tarlada kaldı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, depremzede çiftçinin ektiği marullar, alıcı bulunamadığı için tarlada kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu İslahiye'de, çiftçilerin tarlalarına ektiği marullar alıcı gelmediği için tarlada kaldı. Ürünlerini toplayamadığı için endişeli olduklarını ifade eden çiftçilerden Mehmet Aksoy, "Deprem dolayısıyla her yıl çevre illerden gelen alıcılar gelemedi. Alıcı gelmeyince marul para etmedi ve elimizde kaldı. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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