Gaziantep'te UMKE Tatbikatı Tamamlandı

Gaziantep'te UMKE Tatbikatı Tamamlandı
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Gaziantep'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından düzenlenen 5 günlük tatbikat, terör senaryosu simülasyonu ile sona erdi. Ekipler, yaralılara ilk müdahale yaptıktan sonra hastanelere sevk işlemlerini gerçekleştirdi.

Gaziantep'te görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 5 gün süren tatbikatı tamamladı.

Erikçe Ormanı'nda düzenlenen programa katılan gönüllü UMKE ekipleri, 26 Mayıs'ta başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak teorik eğitim aldı.

Tatbikatın son gününde senaryo gereği bir alanda yaşanan terör saldırısında yaralanan çok sayıda vatandaşa en hızlı ve doğru müdahaleyi gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra yaralıları ambulansla hastanelere sevk etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Paramedik Bölümü öğrencileri de gözlemci olarak tatbikatta hazır bulundu.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tarz tatbikatlara önem verdiklerini söyledi.

Acil durumlarda her senaryoya hazır olmaları gerektiğini aktaran Akhan, şunları aktardı:

"Bakanlığımızın ilimiz için önermiş olduğu 2 eğitim vardı. İlkinde 25 UMKE gönüllüsü arkadaşla çalıştık. Tatbikatların Gaziantep için hayırlı olmasını diliyoruz. Herhangi bir afet durumunda görev alacak ekiplerimiz, gönüllü olarak gerçeğe yakın tatbikat yapıyorlar. Tatbikatlar yılda 2 kez yapılıyor ve Eylül ayında ikincisini yapacağız."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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