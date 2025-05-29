Gaziantep'te 'Ufuk Avrupa Bilgi Günü' Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep'te 'Ufuk Avrupa Bilgi Günü' Etkinliği Düzenlendi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Ufuk Avrupa Bilgi Günü' etkinliğinde, Avrupa Birliği programlarına yönelik bilgi paylaşımları yapıldı. Etkinlikte bilim, teknoloji ve eğitim konularında ilerlemeye vurgu yapıldı.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde "Ufuk Avrupa bilgi günü" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GAÜN ev sahipliğinde tüm gün sürecek olan etkinlik kapsamında, MSCA, Küme 5, İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu- New European Bauhaus (NEB), Küme 6, EIC, EIT, ERC ve Widening Alanları çağrılarına yönelik detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki 4 üniversiteyi bilim şehri yapma azim ve kararlılığında olduklarını belirtti.

Çocukların doğru yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Şahin, "Gençlerin bilgiye ulaşması için dile ulaşması lazım. Hocalarımıza ve ekibine çok güveniyoruz. Bu coğrafyanın çocukları çok çalışmak zorunda. Bizim teoriği ve pratiği yönetmemiz gerekiyor. Bilgiyi, zamanı, insanı ve parayı yönetelim dediğinizde bunu yönetmemiz lazım. Sistem, plan, hız ve bunun koordinasyonunu sağladığımızda bizi kimse tutamaz. Genetik kodlarımız, kabiliyetimiz ve becerimiz çok yüksek." dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Avrupa Birliği programı kapsamında üniversiteye gelen katılımcılardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Etkinliğe, çevre illerden akademisyenler, araştırmacılar, sanayi ve özel sektör temsilcileri ile girişimciler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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