Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

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Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde tütün kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, kaçakçılık yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine yönelik düzenlediği operasyonda 290 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin boş makaron, 159 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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