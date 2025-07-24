Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde tütün kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, kaçakçılık yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine yönelik düzenlediği operasyonda 290 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin boş makaron, 159 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.