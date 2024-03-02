Gaziantep'te Türk Silahlı Kuvvetleri Fotoğraf Sergisi Açıldı

Gaziantep'te, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "1923'ten Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentteki bir alışveriş merkezindeki serginin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesildi.

Vatandaşlar, 6'ıncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığının müzik dinletisini eşliğinde sergiyi gezdi.

100 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, yarın akşam 20.00'ye kadar gezilebilecek.