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Gaziantep'te Tüfekli Saldırı: Genç Hayatını Kayıp Etti

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Gaziantep'te iş yerinin önünde pompalı tüfekle vurulan 23 yaşındaki Hüseyin Hindioğlu hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te, iş yerinin önünde tüfekle vurulan Hüseyin Hindioğlu (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Hindioğlu, iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kanlar içerisinde yatan Hindioğlu'nu 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Hindioğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Hindioğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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