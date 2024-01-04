Gaziantep'te tren rayı hırsızlığına suçüstü yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen demir aparatlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde devriye esnasında 2 şüpheliyi tren raylarını keserek çalmaya çalışırken gözaltına aldı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, raylarda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen çeşitli demir aparatlar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.