Gaziantep'te tren rayı hırsızlığı suçüstü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde devriye görevi esnasında H.İ. ve A.O'yu tren raylarının bağlantı malzemesini çalmaya çalışırken yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, raylarda kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen çeşitli demir aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.