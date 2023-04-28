GAZİANTEP'TE TRAVMATİK ACİL DURUM HASTANESİ'NİN TEMELİ ATILDI

GAZİANTEP'te Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 50 yataklı Travmatik Acil Durum Hastanesi'nin temeli atıldı.

Önümüzdeki yıl içerisinde hizmete açılması planlanan 6 katlı hastane 50 yatak kapasiteli, 14 poliklinik, fizik tedavi merkezi, laboratuvar, 2 ameliyathane ve 6 yoğun bakım ünitesiyle hizmet verecek.

Temel atma töreni için düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in sağlık alanında önemli yatırımlar yaptığını ve model olduğunu söyleyerek, Organize Sanayi Bölgesi için de böyle bir sağlık merkezinin bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Vali Gül,Gaziantep Osb, kendi kaynağını kendisi oluşturuyor. Bu da Gaziantep Modeli. Sağlık alanında Gaziantep'in üzerine ayrı bir kent kuruldu. 1875 Yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi, Mayıs ayı içerisinde hizmete açılacak. Nizip'te 400 Yataklı Devlet Hastanesi bu yıl içerisinde tamamlanacak. 300 Yataklı Cengiz Gökçek Hastanesinin inşaatı devam ediyor. 25 Aralık Devlet Hastanesi 300 Yataklı Ek Bina inşaatı devam ediyor. Oğuzeli'nde 100 Yataklı Hastanenin yapımı devam ediyor. Beylerbeyi'nde 100 Yataklı Hastanenin Projesi devam ediyor ve 50 yataklı Travmatik Acil Durum Hastanesi projeleri yapıldı. Tüm bunları üst üste koyduğunuzda 80-90 yılda hastane yatak sayısı kadar hastane inşaatı devam ediyor, 1,5 yıl içerisinde Gazianteplilerin hizmetine sunulmuş olacakdedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin kentin önemli bir merkezi olduğunu ifade ederek, Hayırda yarışan bir Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın onurunu yaşıyorum. 2 milyon insan bize emanet demektir. Bu bize emanet edilen şeylerin hakkını vermemiz, makam ile sınav olup buradan çıkmamız gerekiyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yıllardır Travmatik Acil Durum Hastanesi eksikliği yaşanıyordu. Cengiz Başkanım ve Yönetimi işi biliyor. Bu şehrin göz bebeği olan Osb'nin hem iş dünyasını rahatlatmak hem de işçi ve iş güvenliğini sağlamak bizim görevimiz. Tüm bunlar huzuru, mutluluğu ve güvenliği de tesis ediyorşeklinde konuştu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ise, bölge de meydana gelebilecek bir iş kazasında en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmanın 1 saat sürdüğünü ve temeli atılan bu merkez ile işçilere daha hızlı sağlık hizmeti verileceğini kaydetti.

Şimşek,sözlerini şöyle tamamladı

'Yakın zamanda 11 milyon metrekarelik alanıyla 6. Osb'yi hayata geçireceğiz. Elbette bu övünç kaynağımız ancak sağlık yoksa bunların hiçbirinin anlamı ve önemi yoktur. Gaziantep OSB olarak ulaşımdan çevreye, enerjiden suya, köprülerden yollara çok sayıda proje ve çalışmalarımız var. Ancak sağlık alanında yaptığımız bu projeye çok daha önem veriyoruz. Gaziantep OSB'de 250 bin kişi istihdam edilirken her gün on binlerce kişi iş amaçlı bölgemize gelmekte. Allah göstermesin bölgemizde meydana gelebilecek bir iş kazasında en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmamız en az bir saat sürmektedir. 6 bin 800 metrekare alana kurulacak olan ve gelecek yıl hizmete açılması planlanan Travmatik Acil Durum Hastanesi 6 katlı, 50 yataklı, 14 poliklinik, fizik tedavisi, laboratuvarı, 2 adet ameliyathane ve 6 adet yoğun bakım ünitesiyle çok önemli bir sağlık merkezi olacaktır. Hastanemizin bir diğer özelliği de iş kazalarında uzuv kopmaları ve dikiş atılmaları vakalarına daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacaktır.