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Gaziantep'te tramvayın çarptığı çocuk öldü

Gaziantep'te tramvayın çarptığı çocuk öldü

Güncel Haberler

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sarıgüllük Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Şerif Yaşar'a (15) vatmanı açıklanmayan tramvay çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Şerif Yaşar'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Mehmet Şerif Gaziantep Güncel Haberler

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