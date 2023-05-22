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GAZİANTEP'TE TRAMVAYIN ÇARPTIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Güncel Haberler

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçerken tramvayın çarptığı Mehmet Şerif Yaşar (15), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçerken tramvayın çarptığı Mehmet Şerif Yaşar (15), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Vatmanının ismi öğrenilemeyen tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Şerif Yaşar'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Şerif Yaşar'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Şerif Güncel Haberler

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