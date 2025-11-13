Gaziantep'te Tramvaya Yıldırım Isabet Etti
Gaziantep'te sabah saatlerinde gerçekleşen sağanak yağış sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya yıldırım düştü. Olayda yaralanan kimse olmazken yolcular tahliye edildi ve seferler kısa bir süre durduruldu.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Burç-Adliye seferi yapan tramvaya Karlstad Caddesi'nde seyir halindeyken yıldırım isabet etti.
Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından tramvaydaki yolcular tahliye edildi.
Bir süre durdurulan seferler, ekiplerin müdahalesi ve tramvayın hattan çekilmesinin ardından yeniden başladı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel