Gaziantep'te traktörün çarptığı duvarın altında kalan dede ve torunu öldü

Gaziantep'te traktörün çarpmasıyla yıkılan duvarın altında kalan dede ve torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, merkez Şehitkamil ilçesi kırsal Orduca Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yıkılan duvarın altında kalan Ramazan Tuncer (73) ile torunu Süleyman Tuncer (12) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Dede ve torunu ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.