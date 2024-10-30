Gaziantep'te Traktörle Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen traktör-kamyonet kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar acil servis tarafından hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.U. (28) idaresindeki 27 AUS 871 plakalı kamyonet, Balıkalan Mahallesi'nde D.P. (58) yönetimindeki 27 AKE 454 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile O.G. (43) ve B.E. (32) 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.