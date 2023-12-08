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Gaziantep'te traktör kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki traktörün üzerinden düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti. Zeytin hasadı için hazırlık yapan 72 yaşındaki Hannan Barut, traktörden düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Barut, hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki traktörün üzerinden düşen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeniceli Mahallesi'nde zeytin hasadı için evinin bahçesinde hazırlık yapan 72 yaşındaki Hannan Barut, plakası öğrenilemeyen traktörünün üzerine çıkmak istedi.

Dengesini kaybeden Barut, traktörden düşerek yaralandı.

Olayı fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Barut, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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