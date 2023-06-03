Gaziantep'te traktör kazası: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

GAZİANTEP'te devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Emin Özer (52), Ayşe Yıldız (67) ve kızı Hacer Karaca'nın (45) cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralı 7 yaşındaki Ökkeş Karaca'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Özer'in Yıldız, Karaca ile oğlunu eczane dönüşü aracına alarak mahalleye gittikleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İslahiye ilçesi Kaleobası Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Özer, 27 SB 827 plakalı traktörü ile ilaç almak için gittiği eczaneden dönerken, yol kenarında bekleyen, aynı mahallede yaşayan Ayşe Yıldız, torunu Ökkeş Karaca ve kızı Hacer Karaca'yı traktörüne aldı. Seyir halindeyken virajı alamayan Özer'in kullandığı traktör devrildi. Emin Özer, Ayşe Yıldız, Hacer Karaca traktörün altında kaldı. Ökkeş Karaca ise devrilmeden hemen önce traktörden düştü. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, Özer, Yıldız ve Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ökkeş Karaca ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Karaca'nın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan Emin Üzer, Ayşe Yıldız ve kızı Hacer Kaya ise İslahiye Kaleobası Mahalle Mezarlığı'nda toprağa toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.