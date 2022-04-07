Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarlalardan trafo çalınmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda TAG Otoyolu yakınlarında bir çiftçiye ait tarlada 4 zanlı trafo çalarken suçüstü yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.B, H.S, Z.G. ve Ü.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel