Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te trafo çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarlalardan trafo çalınmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda TAG Otoyolu yakınlarında bir çiftçiye ait tarlada 4 zanlı trafo çalarken suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.B, H.S, Z.G. ve Ü.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Trafo, Güncel, Haberler

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