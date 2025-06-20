Gaziantep'te trafikte tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde trafikte tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde trafikte tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran'da Merveşehir Mahallesi'nde trafikte tartışan kişiler, dün yine karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan kavgada İ.E'nin ateş açması sonucu ağır yaralanan A.A. ile yaralı M.A. hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli İ.E. ise polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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