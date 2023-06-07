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Gaziantep'te Trafikte Drift Yapan Sürücüye 20 Bin 342 Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te cadde üzerinde drift atan sürücüye 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Trafikte drift atan sürücü kamerada

GAZİANTEP Gaziantep'te cadde üzerinde drift atan sürücüye 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne ceza yağdırdı. Cadde üzerinde seyir halindeyken drift atan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 bin 342 lira cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine el konuldu.

Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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