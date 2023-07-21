Gaziantep'te Trafik Uygulaması: Binlerce Araç ve Sürücüye Cezai İşlem

Gaziantep'te polis ekiplerinin katılımıyla yapılan trafik uygulamasında binlerce ticari araç, tük taşımacılığı yapan araç ve sürücüye hız ihlali, park etme, kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin katılımıyla motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik trafik uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında 3 bin 988 ticari araç, bin 608 tük taşımacılığı yapan araç ve bin 431 sürücüye ve araç plakasına hız ihlali yapmaktan cezai işlem yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 - 20 Temmuz tarihinde il genelinde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik trafik uygulaması yaptı. Polis ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamada 5 bin 31 araç plakasına EDS üzerinden tespit edilen ihlallerden, bin 431 sürücüye ve araç plakasına hız ihlali yapmaktan, 438 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 217 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 198 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 167 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 115 motosiklet sürücüsüne koruyucu başlık takmamaktan, 106 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 61 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 40 sürücüye ve araç plakasına trafik işaret ve levhalarına uymamaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 31 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 16 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 6 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 4 sürücüye drift yapmaktan, 789 sürücü ve araç plakasına da diğer ilgili trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem yapıldı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen toplam 8 bin 752 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanmış, 535 araç trafikten men edildiği bildirildi. - GAZİANTEP