Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile İçin Tören Düzenlendi

Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile İçin Tören Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Gülüstan Kestanlıoğlu ve iki çocuğu Eylü ve Atlas Mete için düzenlenen törene sağlık camiasından birçok kişi katıldı. Kazanın ardından yaşanan acı dolu anlar ve düzenlenen cenaze töreni detaylarıyla aktarıldı.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 5 kişiden anne ve iki çocuğu için tören düzenlendi.

İki gün önce Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni anne Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete'nin (1) cenazeleri hastane morgundan alınarak İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen tören alanına getirildi.

Hastanede tedavisi süren baba Ahmet Kestanlıoğlu da ambulansla sedye üzerinde göğsünde çocuklarının oyuncağıyla tören alanına geldi.

Törende konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan, elim bir trafik kazasında kaybettikleri personellerinin acısını tarif etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Çalışanımız olan Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete'yi elim bir trafik kazasında maalesef kaybettik. Bu acının tarifi mümkün değil. Başta Ahmet Kestanlıoğlu ailesi, tüm sevenleri ve sağlık camiası ile 112 ailesine Allah'tan rahmet, sabır ve metanet diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner'in yaptığı duanın ardından cenazeler defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.

Törene, Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, 112 Acil Sağlık personelleri, sağlık çalışanları, çok sayıda vatandaş ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

İki gün önce Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Kremlin'den umutları suya düşüren açıklama! Kapıları resmen kapattılar
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

Başkan Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişilik aile yok oldu

3 kişilik aile yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.