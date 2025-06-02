Gaziantep'te Trafik Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kaza kamerada (2)

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler, Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete ve Eylül Kestanlıoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Haber-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA