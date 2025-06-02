Gaziantep'te Trafik Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Trafik Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Gaziantep'te 5 kişinin öldüğü kaza kamerada (2)

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Emre Kuvrağ, İsmail Volkan Deler, Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete ve Eylül Kestanlıoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Haber-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye 5. dalga operasyonunun itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi ortaya çıktı

5. dalgayı başlatan itirafçının ifadesi: Talimatı İmamoğlu vermiş
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.