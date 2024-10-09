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Gaziantep'te Trafik Kazasında 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazasında 1 Ölü, 4 Yaralı
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Suriye uyruklu bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından polis soruşturması başladı.

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Muhammet Hani'nin (37) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada 1 kişi öldü 4 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeşilvadi Bulvarı Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Hani yönetimindeki 27 MC5746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptıktan sonra taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsü Muhammed Hani'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Hani'nin cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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