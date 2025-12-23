Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 KAP 79 plakalı otomobil, Gaziantep Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı Gişeleri yakınında devrildi. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, sürücünün ise hayatını kaybettiği belirlendi.
