Gaziantep'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Karayuluk (56) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri durumu doğruladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Karayuluk (56) idaresindeki 31 N 8557 plakalı hafif ticari araç, İslahiye-Hassa karayolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, sürücü Karayuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, seyir halindeki hafif ticari aracın bariyerlere çarptıktan sonra takla atması yer alıyor

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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