Gaziantep'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Beykent Mahallesi 85004. Sokak'ta plakası ve sürücüsü belirlenemeyen 3 otomobil kazaya karıştı.

Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak sonlandırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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