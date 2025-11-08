Gaziantep'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
H.A. yönetimindeki 27 ADK 26 plakalı motosiklet, Namık Kemal Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, motosikletin hafif ticari araçla çarpışma anı yer alıyor.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel