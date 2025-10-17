Haberler

Gaziantep'te Trafik Kazası: Kamyonet Takla Attı, 1 Ölü 1 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: Kamyonet Takla Attı, 1 Ölü 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kavşakta otomobil ile çarpışan kamyonet takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü Bozan Yener hayatını kaybederken, diğer sürücü M.K. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te kavşakta otomobil ile çarpışan kamyonet takla attı. Kazada kamyonetin sürücüsü Bozan Yener (44) hayatını kaybetti, diğer sürücü M.K ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 27 R 0725 plakalı otomobil ile Bozan Yener'in kullandığı 27 RR 756 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonet takla atarken, otomobil ise yoldan savrularak sürüklendi.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Bozan Yener'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan M.K ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozan Yener'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralı olan M.K ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.