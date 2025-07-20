Gaziantep'te Trafik Kazası: 7 Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen M.A. (33) yönetimindeki 31 ARA 939 plakalı hafif ticari araç, İçerisu Mahallesi yakınlarında, H.E. (25) idaresindeki 58 BB 760 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile yanlarındaki N.A. (38), M.S. (12), A.A. (35), H.N.A. (32) ve H.A. (42) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.