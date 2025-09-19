Haberler

Gaziantep'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından otomobil şarampole devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Nizip kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; kontrolsüz şekilde tali yola çıkan Suriye uyruklu Abdullah El M. (39) yönetimindeki 27 AVJ 331 plakalı otomobil ile Yusuf Ş'nin kullandığı 46 P 2288 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada Abdullah El M., eşi Kamile El M. ile çocukları Nasır, Emel ve Şehed El M. ve Yusuf Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.