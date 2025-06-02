Gaziantep'te Trafik Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Trafik Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınında meydana geldi. Kazada, bir aileden 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile sürücü Kuvrağ ve otomobildeki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde karşı yoldan gelen ve refüjü aşan otomobilin hafif ticari araca çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon olan Fethiye İdmanyurdu, 3. Lig'den çekildi

Şampiyon olup ligden çekildiler
İzmir'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi

Çöpleri başkan toplamaya kalktı, işçilerle karşı karşıya geldi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'ta kadınların yumruklu kavgası kamerada

3 kadın cadde ortasında yumruk yumruğa kavga etti
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Tüm dünyayı şoke eden saldırıyla ilgili Zelenski'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.