Gaziantep'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
E.C.Z. (24) idaresindeki 02 FY 919 plaka hafif ticari araç, İslahiye-Hassa kara yolu Ağabey Mahallesi mevkisinde, M.Ç'nin (37) kullandığı 42 Y 0908 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan M.A.A. (27) ile A.D. (27) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel