Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

O.R. (30) yönetimindeki 34 BFA 851 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesinde M.E'nin (45) kullandığı 27 BH 050 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü O.R ile otomobilde yolcu M.R. (66) ve M.R. (60) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
