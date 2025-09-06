Haberler

Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil, orta refüje çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde orta refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.T.K (26) idaresindeki, 27 BCN 862 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak durdu.

Kazada, sürücü ve beraberindeki M.M.D. (25) ile A.A. (26) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
