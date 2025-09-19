Haberler

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2'si Ağır 6 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

GAZİANTEP'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Nizip kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; kontrolsüz şekilde tali yola çıkan Suriye uyruklu Abdullah El M. (39) yönetimindeki 27 AVJ 331 plakalı otomobil ile Yusuf Ş'nin kullandığı 46 P 2288 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada Abdullah El M., eşi Kamile El M. ile çocukları Nasır, Emel ve Şehed El M. ve Yusuf Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

