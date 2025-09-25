Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Halep Bulvarı'nda M.Ç. idaresindeki 02 ABR 728 plakalı otomobil ile Y.S. yönetimindeki 27 ALC 756 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerinde bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan 1'i çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel