Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Şahinbey ilçesinde gerçekleşti.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ş.K. yönetimindeki 35 EB 5972 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Burçesentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde A.D. idaresindeki 27 YD 805 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada A.D. yönetimindeki araçta bulunan Veysel Taş hayatını kaybetti, sürücüler ve 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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