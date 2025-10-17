Haberler

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Gaziantep-Nizip yolu Sinan Mahallesi yakınlarında kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bozan Yener (47) idaresindeki 27 RR 756 plakalı kamyonet, Gaziantep-Nizip kara yolu Sinan Mahallesi yakınlarında M.K. idaresindeki 27 R 0725 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Bozan Yener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ise 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

